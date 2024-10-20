 مستشار الغرف التجارية: إعادة التموين لمشتركي ممارسة الكهرباء يحدث انفراجة في السوق - بوابة الشروق
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مستشار الغرف التجارية: إعادة التموين لمشتركي ممارسة الكهرباء يحدث انفراجة في السوق

محمد شعبان
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 12:57 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 12:57 ص

أشاد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية والسلع التموينية، بقرار إعادة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين المسجلين بنظام «ممارسة الكهرباء» اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد توقفها مؤقتا خلال شهر أكتوبر الجاري.
ووصف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، القرار بـ «الصائب»، موضحا أن المواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء يدفعون ثمن الكهرباء للدولة بصورة شرعية وفقا للاتفاق حتى تركيب عدادات كودية، وبالتالي لا يجوز حرمانهم من دعم السلع التموينية.
وأوضح أن القرار السابق بوقف بطاقات التموين لهذه الفئة؛ كان يضغط عليهم لشراء السلع من السوق الحر، وزيادة الطلب على بعض السلع الأساسية، مضيفا أن إعادة تفعيل البطاقات يحدث «انفراجة في السوق الحر بسبب الضغط على السلع الأساسية».
وأشار إلى أن قرار شطب كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء من بطاقات التموين يسري بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية، مع إمكانية إعادة صرف الدعم في حال حصول المواطن على البراءة.

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