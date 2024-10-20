الرئيس الإماراتي يصل موسكو في زيارة رسمية

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء ، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتجول في شوارع العاصمة الروسية في موكب على متن سيارة "أوروس" سوداء.

ومن المقرر أن يتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإماراتي، اليوم الأحد، العشاء في منطقة نوفو أوجاريفو بضواحي موسكو، وسيناقشان القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.

وخلال المفاوضات الرسمية، المقرر إجراؤها يوم غد الاثنين، سيبحث الزعيمان وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، بحسب سبوتنيك.

وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، يومي 22 و24 أكتوبر الجاري.