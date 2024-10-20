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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 29 21

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 28 20

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 28 21

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 19

العريش 27 18

رفح 27 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 15

كاترين 26 13

الطور 29 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 26 20

السلوم 25 17

سيوة 28 16

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 34 24

شلاتين 32 25

حلايب 30 23

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 19

أسيوط 31 18

سوهاج 32 19

قنا 35 21

الأقصر 35 21

أسوان 35 22

الوادي الجديد 33 18

أبوسمبل 35 22

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 40 24

المدينة المنورة 39 25

الرياض 37 24

المنامة 35 29

أبوظبي 36 28

الدوحة 37 28

الكويت 37 22

دمشق 24 8

بيروت 26 20

عمان 27 14

القدس 26 15

غزة 28 22

بغداد 29 12

مسقط 33 28

صنعاء 27 14

الخرطوم 39 26

طرابلس 24 20

تونس 23 17

الجزائر 21 16

الرباط 24 14

نواكشوط 38 26

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 14 4

إسطنبول 17 10

إسلام آباد 32 19

نيودلهي 34 23

جاكرتا 35 26

بكين 10 2

كوالالمبور 34 23

طوكيو 19 12

أثينا 20 15

روما 25 14

باريس 17 15

مدريد 21 12

برلين 18 12

لندن 18 12

مونتريال 17 11

موسكو 9 4

نيويورك 24 13

واشنطن 25 7

أديس أبابا 24 11