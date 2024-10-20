كشف الفنان خالد الصاوي، عن تباين آرائه مع شخصية «يحيى التيجاني» التي جسدها في فيلم «الضيف» للكاتب إبراهيم عيسى.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يوم ليك» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إنه شخصية راديكالية «يسارية» تؤمن بمعالجة المشاكل بالتغيير الجذري على عكس يحيى الذي يمثل نموذجا لشخصية بليبرالية إصلاحية أكثر انفتاحا على جميع وجهات النظر.

وأضاف أن اختلافه مع الشخصية يتمثل في مفهوم تقبل الآخر، خاصة فيما يتعلق بمبدأ مثل العدالة الاجتماعية، قائلا:«يحيى يختلف عني في تقبل وجهات النظر المختلفة أما أنا بعض وجهات النظر بالنسبة لي مرفوضة على سبيل المثال العدالة الاجتماعية تحاول تجيبها شمال أو يمين مش هعرف اتناقش معاك كثير».

وعلى صعيد قضايا المرأة، أكد اختلافه مع رؤية «يحيى» التي تربط التقدم بمسألة الحجاب، متابعا: «يحيى يرى أن التقدم مرهون بأن الست تلبس حجاب أو لأ وهي حرة، لكن أنا بالنسبة لي بنظر على الواقع الاجتماعي وأرى أن أنت قبل ما تتكلم عن حجاب أو لأ، أنظر أولا لمشاكلها للحل الاجتماعي الأكثر واقعية أنظر أولا للست اللي خارجة من بيتها وعيال صايعة ممكن يوقفوها ويضايقوها، بدل ما أقول لها روحي اعملي استشوار مثلا».

ودافع الصاوي عن موقفه الرافض لدعوات «خلع الحجاب»، مؤكدا أنها لا تمثل الواقع المصري، قائلا: «لا نقاب ولا هوت شورت في المدينة، لانه ده لا واقعنا ولا مصر ولا عصرنا، ورأي أن الاثنين مش بتوعنا».

وشدد على أهمية احترام خصوصية المرأة وقراراتها الشخصية في ظل إطار اجتماعي متفاهم، معقبا: «الست بالنسبة لي مش معزة تقولها ألبسي ومتلبسيش ده وضع اجتماعي وهي هتفكر وهنعرف نوزنها مع بعض، الست مش حاجة والراجل حاجة دي أختك وأمك وبنتك ومراتك».

وأضاف في رده على سؤال حول ما إذا كان قد سبق له أن تدخل وطالب عائلته «ألبسي ده ومتلبسيش ده»، قائلا: «طول عمري كنت بعمل كدا، لكن الوحيدة التي لم أطلب منها كانت زوجتي؛ لأنها فاهمة دماغي وهي كمان عايزة كدا بالظبط؛ لكن عادة كنت بتتدخل لأني مصري وشرقي».