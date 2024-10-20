تحدث الفنان خالد الصاوي، عن صداقته بالفنان الراحل خالد صالح، مشيرا إلى أنها بدأت منذ أن كانا في السابعة عشرة من عمرهما، واستمرت حتى رحيل الأخير.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يوم ليك» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إن علاقته بصالح تخطت مجرد كونها صداقة إلى مستوى الأخوة، معقبا: «أنا وخالد اتعلمنا واتربينا مع بعض.. الخلافات بيني وبينه كانت صفر».

وروى كيف كانت بداية خالد صالح التمثيلية مبهرة، منذ أن كانا زميلين على خشبة مسرح كلية الحقوق، قائلا: «خالد نجم من أول لحظة ظهر فيها على خشبة مسرح كلية الحقوق، وكان يبهرنا وإحنا كلنا لا زلنا لسه بنتعلم تمثيل».

وأرجع تميز صديقه الراحل إلى «ذكائه الفني» وقدرته على الفهم والاستيعاب، معقبا: «السبب الذي جعل خالد ممثل عظيم أنه أذكى ممثل ممكن يخرج له في العالم من وجهة نظري، من أول قعدة يسمع كويس جدا ويفهم كلام المخرج معاه بإشارات بسيطة بدون ما يقول ولا كلمة، وهذه ملكة غير عادية، أنا شخصيا مينفعش تحكي لي حاجة بدون ما أعلق».

وتحدث عن محاولات بعض المحيطين بهم لإشعال فتيل المنافسة بينهما، قائلا:«عندما كان حد يحاول يدخل بينا يقول لي أنا كنت هختار خالد لكن لقيتك أنت أنسب، أرد عليه أقول له أنت لقيتني أرخص كفاية ندالة متحاولش تتدخل بينا، خالد عظيم وده دوره وأنا مش هأخذه».

وشدد أن علاقتهما كانت أكبر من أية أدوار أو بطولات، متابعا:«خالد لما كان حد يقوله نفس الكلام كان يقول له خالد الصاوي هو أستاذي، وعموما اللي كان بيحاول يتدخل بينا كان بيطحن لأنه داخل بين اثنين أخوات».