ضبط 95 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف محمد هدية، وكيل الوزارة، وبرفقة مصطفى غريب كبير مفتشي الرقابة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن الرقابة التموينية، من شن حملات تموينية بالبحيرة بناحية مركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 95 أسطوانة بوتاجاز تجارية مملؤة بالغاز تم تجميعها على سيارة لبيعها بالسوق السوداء للتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملة في المرور على عدد من محطات خدمة وقود السيارات؛ للتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمه للعمل في ذلك، والالتزام بالأسعار الرسمية دون الإخلال بذلك.