الرئيس الصربي يتصل بنظيره الروسي بعد انقطاع طويل

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ عامين ونصف العام.

وأعرب فوتشيتش في المقام الأول عن امتنانه لاستمرار وصول صربيا إلى الغاز الروسي الرخيص، وذلك عبر منشور على إنستجرام.

كانت المناسبة وراء المكالمة هي الذكرى الثمانين لتحرير بلجراد على يد الجيش الأحمر والحزبيين اليوغوسلافيين خلال الحرب العالمية الثانية في 20 أكتوبر 1944.

كما أوضح فوتشيتش، أنه أكد لبوتين أن صربيا لن تفرض عقوبات على روسيا. وعلى الرغم من أن بلجراد تدين باستمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلا أنها ترفض فرض العقوبات على موسكو. ويضع هذا الموقف صربيا في تناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي تسعى البلاد للانضمام إليه.

وتحافظ صربيا على علاقات جيدة مع موسكو. حتى أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر فولين، الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الاستخبارات سابقا، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب قربه من بوتين.

ولم يقرر فوتشيتش بعد ما إذا كان سيحضر قمة "بريكس"، المزمع عقدها في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مدينة قازان الروسية.

وقبل أيام قليلة، اعترف الرئيس الصربي بأنه يدرك أن شركاءه الغربيين سيعترضون على مشاركته في قمة "بريكس".

وتضم مجموعة "بريكس"، التي تأسست في عام 2006، ما مجموعه تسعة أعضاء، بما في ذلك روسيا وإيران والصين. وصربيا ليست عضوا في المجموعة.