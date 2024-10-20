 تظاهر أكثر من 30 ألف شخص في بروكسل للمطالبة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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تظاهر أكثر من 30 ألف شخص في بروكسل للمطالبة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:16 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:16 م

تظاهر 32 ألف شخص في بروكسل، للمطالبة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، حسبما قالت الشرطة اليوم الأحد.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كل الأسرى وحماية المدنيين ووقف المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مطالب أخرى.

وقال منظمو المظاهرة: "يجب أن تتوقف المذابح في لبنان والتصعيد الإقليمي".

وبدأ المتظاهرون مسيرة من محطة قطارات "نورث ستيشن" في العاصمة البجيكية إلى الحي الأوروبي.

وكان من بين مطالب المتظاهرين أن تتخذ الحكومة البلجيكية المقبلة المبادرة لفرض حظر عسكري دولي شامل.

يذكر أنه يتم حاليا تشكيل حكومة جديدة في بلجيكا في أعقاب الانتخابات التي جرت في بداية يونيو الماضي.


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