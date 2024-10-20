عمرو طلعت يفتتح مقرًا جديدًا لشركة هواوي بالقاهرة

وزير الاتصالات : صادرات مصر في التعهيد زادت بنسبة 54%خلال عام

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صادرات مصر في التعهيد نمت خلال عام واحد بنسبة 54%.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر جديد لشركة هواوي (HUAWEI) بالقاهرة، بحضور لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وجيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر. يأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية.

وأضاف طلعت أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الجهود المبذولة لتوفير أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة، وتنمية القدرات الرقمية للشباب المصري.

وأكد طلعت أن افتتاح شركة هواوي لمقرها الجديد وخططها للتوسع في أعمالها في مصر يؤكد جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الذي يشهد نموًا مستمرًا وإقبالًا من كبرى الشركات العالمية للاستثمار فيه والتوسع في أنشطتها بمصر.

وأشار إلى تنوع المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، مما أثمر عن خلق قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية المتخصصة المؤهلة لتقديم حلول رقمية مبتكرة لخدمة مشروعات الشركات التكنولوجية العاملة في القطاع، سواء على المستوى المحلي أو المقدمة لعملاء تلك الشركات بالأسواق الخارجية.

وأعاد التأكيد على أن افتتاح شركة هواوي لمقرها الجديد وخططها للتوسع في أعمالها في مصر يؤكد جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الذي يشهد نموًا مستمرًا وإقبالًا من كبرى الشركات العالمية للاستثمار فيه والتوسع في أنشطتها بمصر.