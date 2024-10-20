مقتل 7 إثر انهيار جزء من رصيف لرسو العبارات بولاية جورجيا الأمريكية

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم يوم السبت إثر انهيار جزء من رصيف لرسو العبارات في جزيرة سابيلو بولاية جورجيا الأمريكية، وفقا لمتحدث باسم الوكالة التي تدير الرصيف بولاية جورجيا.

وجرى نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفيات، وتعمل فرق من خفر السواحل الأمريكي وإدارة الإطفاء في مقاطعة مكينتوش ووزارة الموارد الطبيعية في جورجيا وغيرها على البحث عن ناجين آخرين في المياه، بحسب تايلر جونز المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية في جورجيا.

وقال جونز إن جزء من الرصيف انهار مما أدى إلى سقوط الأشخاص في المياه. وقد حدث ذلك أثناء تجمع الحشود في الجزيرة للاحتفال بمجتمع جولا-جيشي الصغير من أحفاد العبيد السود.

وتقع جزيرة سابيلو على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب سافانا ويمكن الوصول إليها من البر الرئيسي عن طريق قارب.