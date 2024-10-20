أستراليا تراجع تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل

تجري الحكومة الأسترالية مراجعة لتصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، والتي تصل عددها إلى 66 تصريحا تمت الموافقة عليها قبل اندلاع الحرب الجارية حاليا في غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حسب صحيفة «جارديان».

ونقلت قناة «الحرة»، اليوم الأحد، عن الصحيفة قولها إنه سيتم الإعلان عن نتيجة المراجعة، في غضون «الأشهر المقبلة».

ونقلت الصحيفة بنسختها الأسترالية عن مصادر، أن وزارة الدفاع «كانت تدرس كل تصريح على حدة، ومدى تماشيه مع الالتزامات الدولية لأستراليا، وبينها ما يتعلق بحقوق الإنسان».

وأوضح تحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية، أن المراجعات «تتقدم مع تطور الظروف في الشرق الأوسط»، مضيفًا: «ونواصل التدقيق في تصاريح التصدير السابقة لإسرائيل، لضمان أن تكون متوافقة مع نهجنا».

وطالما صرحت حكومة أستراليا بأنها «لم تزود إسرائيل بالأسلحة أو الذخيرة منذ بدء الصراع، وعلى الأقل خلال الخمس سنوات الماضية».

وزاد التصعيد في الشرق الأوسط بعدما امتدت الحرب إلى لبنان، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات وعمليات عسكرية في غزة، في إطار حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في شمال القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لفرانس برس، إن فرقهم انتشلت أكثر من 400 جثة من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة، التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بدء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في السادس من أكتوبر.