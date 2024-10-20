الأمن المغربي يعتقل جزائريا فرنسي الجنسية لارتباطه بشبكة تتاجر بالمخدرات

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش في المغرب يوم الجمعة جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية يبلغ من العمر 37 سنة ويقيم في المغرب بطريقة غير شرعية.



وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن الجزائري مطلوب دوليا القبض عليه منذ شهر سبتمبر الماضي.

وحسب ما أدرج على موقع "الأنتربول" فإن الجزائري الفرنسي يدعى عبد القادر بوقطاية والملقب بـ"بيبي".

وفي التفاصيل وفق معطيات أمنية فإن توقيف المشتبه فيه تم بالمنطقة المدارية تاسلطانت ضواحي مدينة مراكش، حيث تبين أنه مدرج في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات.

وأفادت المصادر بالعثور على جوازي سفر فرنسيين بحوزة الجزائري الموقوف، أحدهما باسمه والآخر مزيفا يحمل صورته.

وأوضحت أنه تحصل على الجواز الثاني من شبكات تزوير سندات الهوية بفرنسا.



وبينت في السياق أنه يواجه عقوبات بالسجن تناهز 30 سنة نافذة بسبب التهم الموجهة إليه في فرنسا.

وأكدت المصادر أن المشتبه فيه وضع رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة بينما تم تكليف "مكتب أنتربول الرباط" التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره في فرنسا بواقعة اعتقاله.

هذا، وأفاد "هسبريس" نقلا عن مصدر أمني مطلع، بأن الجزائري الذي اعتقل بمدينة مراكش له علاقة وطيدة مع "ح. ب." والمعروف بالاسم الحركي "Le marcassin" (الخنزير الصغير) والمعتقل سابقا بدبي ومعروف بارتباطاته بشبكة الأخوين "ن. ط." و"ع. ط." ضمن الشبكة المعروفة بإغراقها مدينة مرسيليا بالمخدرات خصوصا منطقة "Campagne Lévêque" شمال المدينة.