خالد مشعل ناعيا يحيى السنوار: استشهاده أيقونة لشعبنا وأمتنا

نعى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، واصفا لحظة استشهاده "بالأيقونة".

وقال مشعل في كلمة مسجلة: "رحل القائد الفارس زعيم الحركة وقائد الطوفان، عاش 6 عقود قضاها حرًا بين أبناء شعبه وإخوانه في الحركة، وحرًا خلف أسوار السجون، كان حرًا في كل حياته، ولقي ربه حرًا، رافع الرأس، الله تعالى ختم له خاتمة عظيمة، وأصبح استشهاده أيقونة على مستوى شعبنا وشعوب الأمة وأحرار العالم".

وأضاف "لقد بات أبو إبراهيم في لحظة استشهاده أيقونة عند العالمين، فخرًا لكل طالب حرية، أنموذجًا يقتدى به، سبحان من رفع ذكره، صدق الله فصدقه، أبو إبراهيم عاش حياةً ملؤها الجهاد والكفاح وقوة الشكيمة والفداء والشجاعة، ولقي ربه بخاتمة تليق بحياته".

وأكد أن السنوار ترك فراغًا، وترك خسارة لعلى المستوى المادي، و"لكن الشهداء يفوزون عند ربهم، وكذلك هم يبعثون روحًا عظيمةً في حركتهم وفي شعبهم وفي أمتهم وفي الإنسانية".