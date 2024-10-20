الأوقاف: بدء فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات تصفيات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة للوزارة، في نسختها الثالثة، بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار ديوان عام الوزارة القديم، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.

وأوضحت الوزارة أن التصفيات ستكون بين المراكز التالية: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بدمنهور، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بالجيزة، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب ببني سويف.