إقامة بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف في القاهرة

شارك سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، في فعاليات بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف للهواة التي أقيمت في نادي القطامية ديونز للجولف أمس، وقدم جائزة البطولة للاعب المصري الفائز روني فرج.

وقال السفير شن، الذي قام بتفقد ملعب الجولف الذي أقيمت فيه البطولة، إنه أحب ملعب الجولف كثيرًا، وأن جمال وتصميم الملعب، وحقيقة أن الفائز كان مصريًا، أظهر أن لعبة الجولف تتمتع بمستقبل جيد في مصر.

وأوضح السفير التركي أن البطولة، التي يتم تنظيمها بمشاركة عشرات المتنافسين من مختلف البلدان بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وإنجلترا، من المتوقع أن تقام في المستقبل أيضًا.

جدير بالذكر أن بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف تقام في أكثر من 100 مدينة في 71 دولة منذ عام 2013، وهي تعد أكبر بطولة جولف للهواة على مستوى العالم.