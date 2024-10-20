نتنياهو لترامب: إسرائيل ستتخذ قراراتها بناء على مصلحتها الوطنية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال مع المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترمب إن إسرائيل تأخذ في الاعتبار القضايا التي تثيرها الإدارة الأمريكية، لكنها ستتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية، علي حد زعمه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو تحدث مع ترامب، وكرر ما سبق أن قاله علناً، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان اخر ظهور لنتنياهو السبت، في شريط فيديو قصير بعد ساعات من استهداف منزله الخاص في مدينة قيساريا الساحلية المطلة على البحر المتوسط بطائرة درون مفخخة.