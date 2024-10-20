إيران تنفي التورط في استهداف مقر إقامة نتنياهو

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رفضت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة اتهامات إسرائيل لطهران بشن هجوم بطائرة بدون طيار درون على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن البعثة إنها "ترفض بشدة مزاعم واتهامات" تل أبيب بشأن الهجوم بطائرة بدون طيار درون على مقر إقامة نتنياهو.

وقالت البعثة رداً على سؤال بشأن الاتهامات الإسرائيلية: "لقد قمنا بالرد على الكيان الإسرائيلي بالفعل سابقاً".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن القناة 11 الإسرائيلية ذكرت أن "الطائرة الدرون استهدفت بشكل مباشر مقر إقامة نتنياهو من لبنان بعد أن قطعت مسافة 70 كيلومتراً"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.