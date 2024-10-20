بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجميع الاتفاقيات بين البلدين قيد التنفيذ.

وقال بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.

من ناحية أخرى، شكر الرئيس الروسي نظيره الإماراتي، على جهود الوساطة الإنسانية التي بذلتها أبو ظبي في أوكرانيا، قائلًا: "أود أن أشكركم على مشاركتكم في حل القضايا الإنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بتبادل الأسرى... وأقصد أيضاً التبادل الأخير".

وأفادت سبوتنيك، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

وأوضحت أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتجول في شوارع العاصمة الروسية في موكب على متن سيارة "أوروس" سوداء.

ومن المقرر أن يتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وآل نهيان، اليوم الأحد، العشاء في منطقة نوفو أوجاريفو بضواحي موسكو، وسيناقشان القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، يومي 22 و24 أكتوبر الجاري، بحسب سبوتنيك.