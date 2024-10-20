طائرة أردنية تتوجه إلى لبنان لإجلاء رعايا أردنيين

توجهت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من نوع سي 130، اليوم الأحد لإجلاء رعايا أردنيين من لبنان .

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، سيتم نقل الرعايا الأردنيين على متن الطائرة والعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين ونقلهم وقت الأزمات والأحداث الطارئة، من خلال تسخير الإمكانات والقدرات كافة، لضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان.

وطبقا للوكالة، حملت الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

ولفتت إلى أن المساعدات تهدف إلى دعم القطاعات في لبنان ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص الحاصل في تلك المواد، انطلاقا من واجبها الإنساني والقومي.