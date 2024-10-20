سول: كوريا الشمالية تطلق نحو 20 بالونا محملة بالنفايات نحو الجنوب

قالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 20 بالونا محملة بالنفايات نحو كوريا الجنوبية، وتم العثور على حوالي 10 أشياء من هذه البالونات في مقاطعة تشوروان الحدودية.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن البالونات المحملة بالنفايات عبرت الحدود بين ليل السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأن الأشياء التي سقطت كانت نفايات منزلية مثل الورق والبلاستيك، ولم تتضمن أي مواد خطرة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من غير الضروري أن يتطابق عدد الأشياء التي سقطت مع عدد البالونات، حيث يحتوي كل بالون، الذي يتراوح قطره من حوالي 2 إلى 3 أمتار وطوله من 3 إلى 4 أمتار، عادة على عدة أكياس أصغر.

ومنذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 5 آلاف بالون قمامة باتجاه كوريا الجنوبية، ردا على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية التي أرسلها نشطاء ومنشقون كوريون شماليون في الجنوب.