الجيش الإسرائيلي يحاصر ويعتقل مدنيين في جباليا شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مراسل روسيا اليوم في غزة مساء يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي حاصر واعتقل مدنيين في مدينة جباليا شمال القطاع.



ووثق مقطع فيديو عملية اقتياد عدد من المدنيين الفلسطينيين عقب اعتقالهم، وتجميعهم بمكان واحد.



وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو صادم مقتل طفل جراء استهدافه بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في شارع النفق في جباليا البلد شمال غزة.

ويظهر في المشهد قصف نفذته القوات الإسرائيلية استهدف فلسطينيين تجمعوا لمحاولة انتشال الطفل، مما أسفر عن إصابات في صفوفهم.



ويتعرض مخيم جباليا لحصار إسرائيلي يقترب من أسبوعه الثالث مع توغل آليات الجيش هناك.

هذا، وارتفع عدد الشهداء بجباليا منذ فجر يوم الجمعة إلى 45 إلى جانب مئات الجرحى جراء قصف مكثف للقوات الإسرائيلية وغاراتها على المخيم.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي يواصل حرب إبادة واستئصال في المخيم.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 379، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

وأعلنت صحة غزة في آخر بيان ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42519 شهيدا و99637 مصابا.