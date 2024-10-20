نفى الفنان خالد الصاوي، معاناته من أية مشكلات صحية حاليا، مؤكدا أن اختفاءه عن العمل لمدة 3 سنوات يعود لأسباب بعضها شخصي ويتحمل هو مسؤوليته.

وكشف خلال لقاء لبرنامج «يوم ليك» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، عن إصابته بفيروس سي في وقت سابق قبل أن يتعافى منه تماما، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها مصر في علاج هذا المرض.

وقال إنه يتحمل مسؤولية كبيرة عن مساره الفني، متابعا: «اختفيت عن العمل 3 سنوات لأسباب بعضها يرجع ليَ، أنا الغلطان والمسئول عنها، واعتبر نفسي المسئول بدرجة كبيرة عن خط سيري وتوقفاتي وأخطائي؛ لكن أحيانا الواقع والحياة تفرض عليك أشياء، ومن الذكاء أن الإنسان يعرف يتكيف معها».

وأضاف أن فترة غيابه جعلته يعيد التفكير في مساره الفني، لا سيما في ظل التغيرات التي طرأت على صناعة الفن، قائلا إنها «غيرت الكثير من قناعاتي».

وتابع :«غيابي الـ 3 سنوات علموني أن مع التغيرات التي حدثت وأن الناس أصبحت تشاهد بطريقة مختلفة وظهور المنصات جعلت تفكيري يتغير، وإيه ممكن أعمله حتى أعوض هذه الفترة وأحقق أهدافي، وإذا كان المستقبل الأفضل أني أقدم أكثر من عمل هقدمه».