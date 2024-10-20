الوادي الجديد: انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة انتظام العملية التعليمية دعما لإدارة الفرافرة التعليمية

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادي الجديد؛ لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية والمدارس التابعة لها، وتقديم كل سبل الدعم الفني والمعنوي لمعلمي المواد الدراسية المختلفة، وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري.

وقال، إن الأتوبيس يضم مجموعة من مديري الإدارات النوعية والموجهي العموم والأوائل للمواد الدراسية المختلفة، مشيرا إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وخاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل وتقديم كل سبل الدعم الفني والمعنوي للجميع وليس تصيدا للأخطاء، والعمل على تذليل أي من العقبات والمشكلات التي قد تعرقل سير العمل، وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة للطلاب وفق اشتراطات صحية آمنة تضمن سلامة الجميع.

وفي سياق متصل، تفقد عبدالعزيز مدرسة بشاير الخير الابتدائية بقرى بشاير الخير إحدى القرى الجديدة شمال مركز الخارجة، يرافقه سمير طاهر مدير عام التعليم العام، وسط الالتزام بالحضور للمدرسة والمتابعة المستمرة لضمان استفادة الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.