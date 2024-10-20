قال خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي إن اللاعبين تعاهدوا على الفوز ببطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الفريق جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الأهلي يضم لاعبين مميزين، وجيلًا نجح في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، وهو ما يجعله مرشحًا بشكل دائم للمنافسة على كل البطولات والألقاب.

وأضاف في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي "الفريق يملك لاعبين أصحاب خبرات عديدة، وانضم إلينا أسماء مميزة في كل الخطوط، ووجودهم يمثل إضافة كبيرة، ويمنح ثقة أكبر، وبالتأكيد هدفنا تقديم أفضل ما يمكن من أداء ونتائج، لكي ننجح في حصد بطولة السوبر، وتلبية طموحات جماهيرنا التي لا تتوقف عن التتويج بالألقاب".

وأشار إلى أن كل العناصر الجديدة، وصلت إلى مرحلة كبيرة من الانسجام، وأن الموسم الحالي يشهد العديد من التحديات الصعبة، ولكن اللاعبين تركيزهم منصب حاليًّا على مواجهة سيراميكا كليوباترا الصعبة، خاصة أن المنافس فريق منظم، ويملك أدوات تساعده على تحقيق أهدافه.

تابع "الفريق جاهز تمامًا من الناحية الفنية والبدنية، أما من الناحية المعنوية فالأهلي يدخل بطولة السوبر، وهو بطل دوري أبطال إفريقيا، وصاحب برونزية كأس العالم للأندية، ويحمل لقب السوبر المصري، ولقب بطولة الدوري، وهو ما يمنح دوافع كبيرة للمنافسة على الفوز بلقب البطولة".

وواصل "جمهور الأهلي دائمًا يقدم المثل والقدوة في التشجيع والدعم، وقد اعتدنا على مساندته لنا في البطولات الخارجية، وأثق في أن مدرجات الملعب سوف تكون شاهدة على تواجدهم بشكل قوي، ومواصلة تقديم الدعم باعتبارهم اللاعب رقم 1 في الفريق، ودورهم في حصد البطولات لا يختلف عليه أحد".

وختم خالد عبد الفتاح تصريحاته " الجيل الحالي من اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز بكل البطولات، والمركز الثاني بالنسبة لهم مثل المركز الأخير، ولن يتأخر أي لاعب في تقديم كل ما لديه من أجل الفوز بالبطولات".