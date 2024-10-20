وزارة الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يعتمد على الإدارة الأمريكية المقبلة

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن بلاده "ليست ضد" انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، لكن هذه المسالة تعتمد على الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة Tribune Dimanche: "كل هذا يتوقف على الإدارة الجديدة التي ستدير البيت الأبيض. فرنسا من حيث المبدأ ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"".

وأضاف: "يجب علينا إيجاد الوسائل لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لوكالة روسيا اليوم

وفي الوقت نفسه، اعتبر أنه "مهما كانت نتيجة انتخابات 5 نوفمبر، فإن الإدارة الأمريكية ستكون أكثر تركيزا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقضية الصينية".

وأشار إلى أنه في حال وصل دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، فسيتم تعديل مبلغ التمويل الأمريكي لحلف "الناتو".

وتابع: "هذا يدعو إلى مراجعة تقسيم المساهمات في حلف "الناتو". ولا ينبغي للأوروبيين أن تساورهم أي أوهام بشأن هذا الأمر. فالنموذج الذي يتطلب من دافعي الضرائب الأمريكيين أن يدفعوا أموالا لضمان سلامة مواطني رومانيا أو دول البلطيق قد فاض به الأمر".