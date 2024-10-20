14 حزبا سياسيا تطلق الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية

أعلن 14 حزبا سياسيا في ليبيا يوم السبت انطلاق أعمال "الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية" وذلك في خطوة وصفها المشاركون بأنها فارقة في المشهد السياسي الليبي.



واعتبرت الأحزاب الموقعة على بيان أن انطلاق أعمال الاتحاد "خطوة نحو تطوير آليات العمل الحزبي المشترك" بهدف توحيد الجهود السياسية وتعزيز التعاون بين مختلف الاحزاب الليبية، والسعي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والمساهمة في بناء دولة مدنية قوية.

ووقع قادة هذه الأحزاب على نموذج آخر إضافة للتوقيع على البيان نموذج "إقرار والتزام" ينص على "التزامهم بالعمل المشترك، وعدم وجود أي عضوية لأي منهم في تكتل حزبي آخر".

وأعلن قادة الأحزاب انسحابهم من أي عضوية سابقة إن وجدت اعتبارا من تاريخ التوقيع.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة جرت بشكل قانوني وفي حضور محرر عقود موثق قام بالتصديق على صحة التوقيعات.

وأكدوا أن تأسيس "الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية" يمثل خطوة مهمة نحو الخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبناء ليبيا جديدة قوية ومستقرة.



وأضافوا أن الاتحاد سيعمل على وضع رؤية واضحة لمستقبل ليبيا والمساهمة في حل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد بالتشاور بين كافة أعضائه.

وشددوا على أن الاتفاق التنظيمي جاء نتيجة توافق قيادة الأحزاب الأعضاء بناء على قناعة كل المشاركين، مشيرين إلى أن جميع الأحزاب الأعضاء في الاتحاد مرخصة قانونا وحاصلة على تراخيص مزاولة العمل السياسي.

وأعلن الاتحاد فتح باب العضوية أمام كل الأحزاب الليبية بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأكد في البيان أن "الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية" سيعمل كمظلة وطنية موحدة للدفاع عن مصالح الوطن والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الليبي والمساهمة في بناء دولة مدنية ديمقراطية، مشيرا إلى أن كل الخطط والبرامج والفعاليات التي سيعمل الاتحاد على تنفيذها لن تتعارض مع الخطط والبرامج الخاصة بكل مكون سياسي.

والأحزاب الموقعة على البيان "التجمع الوطني الليبي"، "الشعلة"، "الميثاق الوطني"، "الطليعة"، "التوافق الوطني"، "الإصلاح الوطني"، "السيادة الوطنية"، "حركة المستقبل"، "ليبيا واحدة"، "المحافظين"، "الإجماع الوطني الديمقراطي"، "آفاق الوطن"، "المنتدى"، و"ليبيا الكرامة".