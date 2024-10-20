 إصابة 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا - بوابة الشروق
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إصابة 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 5:45 م

أصيب 13 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي أمام مدخل مركز أبوقرقاص.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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