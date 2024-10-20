 فصائل المقاومة الفلسطينية: ندين مشاركة قنوات عربية في تبني وبث روايات تخدم الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فصائل المقاومة الفلسطينية: ندين مشاركة قنوات عربية في تبني وبث روايات تخدم الاحتلال


نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 6:30 م

عبرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عن إدانتها لما قالت إنها مشاركة قنوات فضائية عربية بعينها في تبني وبث روايات مشبوهة تخدم أجندة الاحتلال وتشيطن المقاومة وحاضنتها الشعبية.

وقالت الغرفة في بيان، اليوم الأحد: «منح مجرمي الحرب الصهاينة وشخصيات عربية معادية للمقاومة مساحة واسعة لترويج أكاذيبهم وحجب أصحاب الصوت الذي يعبر عن ضمير الأمة الحي هو طعنة للشعبين الفلسطيني واللبناني في معركة الدفاع عن الكرامة والحرية وخدمة لحرب الإبادة الجماعية ضدهما».

وأضافت: «من المخزي والمؤلم أن تتظاهر بعض القنوات العربية بتبني الحياد أمام مجازر لا مثيل لها في التاريخ الحديث يرتكبها العدو الصهيوني على أراضي عربية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وأشادت غرفة الفصائل، في الوقت نفسه بالأداء المهني للقنوات الفضائية التي تنحاز للحقيقة وتنصف الضحية وتميز بين العدو والصديق، وفق تعبيرها.

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