إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

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أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء الأحد، صناديق الاقتراع إلكترونيا في المراكز الانتخابية بمدن إقليم كردستان الأربع بعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إلاقليم.

وقال عمر أحمد رئيس مجلس المفوضية في تصريح صحفي، إنه بعد إغلاق مراكز الإقتراع، فإن النتائج سترسل بطريقة إلكترونية إلى المفوضية في بغداد وستعلن النتائج خلال 24 ساعة.

وشهدت مدن إقليم كردستان الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة اليوم عملية اقتراع لانتخاب برلمان جديد للإقليم، بمشاركة مليونين و683 ألفا و618 ناخبا يحق لهم التصويت، يضم 100 نائبا.

وذكرت مصادر كردية أن نسبة المشاركة في عمليات الاقتراع لم تتجاوز 34% لغاية منتصف النهار.

وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني للصحفيين: "سنجلس معا بعد إنتهاء الانتخابات ونشكل حكومة خدمة لإقليم كردستان بأقرب وقت".

وذكر أن هذه الحكومة ستكون "موحدة تنقل أوضاع المواطنين إلى الأفضل".

وينحصر الصراع في إقليم كردستان العراق على تقاسم السلطة بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، فيما تحاول الاحزاب الناشئة الأخرى البحث عن مكان للتنافس وأبرزها الأحزاب الكردية الإسلامية والتغيير والجيل الجديد.