حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في الجليل الغربي برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، صباح الأحد، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة، بِصلية صاروخية كبيرة. ‏

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره استهدفوا كذلك عند الساعة 11:10 من صباح يوم الأحد 20-10-‌‏2024، تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِصلية صاروخية كبيرة».

وأشار إلى أن الاستهداف يأتي «دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه «بعد التنبيهات التي تم تفعيلها بين الساعة 11:09 – 11:12 في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، تم رصد حوالي 70 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية».

ولفت إلى أن «القوات الجوية اعترضت بعضها، وتم تحديد عدد من السقوط في المنطقة، ويعمل رجال الإطفاء على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت».