سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف آليات إسرائيلية بقذائف RPG وسط مخيم جباليا

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" استهداف آليات إسرائيلية وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



ونشرت "سرايا القدس" مشاهد من استهداف دبابات "ميركافا" بقذائف الـ (RPG) في منطقة التوغل القصاصيب وسط مخيم جباليا.



ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 379، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

كما تتواصل عمليات الهدم والقصف المكثف لمنطقة جباليا وشمال القطاع.

ولليوم الـ 15 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصاره على شمال غزة وسط قصف مدفعي وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك ويتنقل من خلال الشوارع العامة أو الفرعية في محاولة لاستمرار تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأعلنت صحة غزة في آخر بيان ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42519 قتيلا و99637 مصابا.