كمبوديا تفتح مطارا جديدا لتعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي

دشن رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت اليوم الاثنين مطارا رئيسيا جديدا ليقدم خدماته للعاصمة بنوم بنه ويؤدي لتعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي.

ويحل مطار تيكو الدولي، الذي يمتلك 3 مدارج، محل مطار بنوم بنه الذي يعود إلى نحو 70 عاما، ولديه مدرج واحد.

وكان المطار الجديد، الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار، ويقع في إقليم كاندال على بعد 30 كيلومترا جنوب بنوم بنه، قد بدأ العمل في سبتمبر الماضي.

وقال هون مانيت، إنه يأمل في أن يعد المطار الجديد قوة دافعة لجذب المزيد من السائحين والمستثمرين إلى كمبوديا، "أكثر من قبل جائحة كورونا".

ومن المتوقع أن يتمكن المطار الجديد في البداية من استقبال 13 مليون راكب، ولكن سترتفع سعته لتصل إلى 30 مليون راكب بعد 2030، وبعد ذلك ستصل إلى 50 مليون راكب بحلول عام 2050.