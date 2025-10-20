القسام تعتزم تسليم جثمان أسير إسرائيلي مساء اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اعتزامها تسليم جثمان أسير إسرائيلي الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم كتائب القسام جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس، عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحركة ملتزمة بكل تفاصيل وقف اتفاق إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة.

وأشار في تصريحات، اليوم الاثنين، إلى العمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة نواجهها في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير.

ونوه إلى أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربع السكني من حولهم.

وأضاف: «من بين الصعوبات التي نواجهها في تسليم جثامين الأسرى هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام وأوضحنا ذلك للوسطاء.»

ولفت إلى استمرار التواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي.