 اقتصاد الصين ينمو 4.8% في الربع الثالث متماشيا مع التوقعات - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 7:49 ص القاهرة
اقتصاد الصين ينمو 4.8% في الربع الثالث متماشيا مع التوقعات

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 7:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 7:30 ص

 أعلنت الصين اليوم الاثنين أن اقتصادها نما بمعدل سنوي قدره 8ر4% في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات.


