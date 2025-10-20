نقيب المهندسين: جاهزون للتطوع وإعادة إعمار غزة خلال فترة وجيزة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة شكلت «لجنة إعادة إعمار غزة» في يناير الماضي، وتضم خيرة مهندسي وخبراء مصر، ويرأسها المهندس أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «TEN» أن اللجنة وضعت «دراسة وافية موسعة» لإعادة إعمار غزة قُدمت لأجهزة الدولة، وتتضمن هذه الخطة مسارين متوازيين؛ الأول خطة عاجلة وسريعة لترتيب وتوفير «المأوى اللائق والمناسب» لأهالي غزة الذين تهدمت منازلهم بفعل العدوان الصهيوني، والثاني خطة طويلة المدى تشمل الإعمار والاستثمار وإعادة الحياة المدنية إلى القطاع.

وأكد أن عملية الإعمار لن تتم إلا بسواعد مصرية، مشددا: «لن يتم إعمار غزة إلا بالمهندس والعامل وشركة المقاولات المصرية والخامات المصرية».

وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة المؤهلة للقيام بهذا الدور، لافتا إلى أن المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار سيعمل على توزيع وتدعيم الجهود التي ستقودها مصر.

وأضاف أن فتح المعابر للسماح بدخول المنتجات والخامات ولوازم الإعمار، بالإضافة إلى شركات المقاولات والعمالة الفنية المتخصصة، ستكون البداية التي تكفل إعادة الإعمار خلال «فترة وجيزة» وتهيئة المناخ لحياة كريمة ولائقة يستحقها الشعب الفلسطيني.

واختتم قائلا: «نحن جاهزون بمكاتبنا الاستشارية ومهندسينا لتقديم هذه الخدمة تطوعا للشعب الفلسطيني نيابة عن الشعب المصري».