إدخال دفعة جديدة من قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي من معبر رفح لإغاثة غزة

دخلت دفعة ثانية من شاحنات "قافلة دعم غزة" رقم 12، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، من معبر رفح البري بشمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم، ضمن مسيرة الدعم الإنساني المصري الهادف إلى تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، وتعزيز روح التضامن الإقليمي والإنساني.

ويُشار إلى أن القافلة رقم 12 التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضم أكثر من 200 شاحنة إغاثية تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الأساسية، تشمل المواد الغذائية، والدقيق، والأغطية، ومستلزمات النظافة، والخيام، تم إعدادها وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة وسلامة إيصالها.

وتشارك في القافلة 17 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، وهي امتداد لسلسلة القوافل الإنسانية التي أطلقها التحالف منذ اندلاع الأزمة، في إطار جسر إغاثي مصري متواصل يعبر عن الموقف الثابت لمصر، شعبًا ومجتمعًا مدنيًا، في مساندة الشعب الفلسطيني.