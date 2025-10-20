توقف مفاجئ في حفل هاني شاكر بسبب انقطاع الكهرباء

أوقف الفنان هاني شاكر حفله ضمن فعاليات الدورة الـ33 لمهرجان الموسيقى العربية، التي تحمل اسم أم كلثوم، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المسرح لدقائق معدودة.

وبعد عودة الكهرباء، تأخّر عمل الميكروفونات والسماعات لبضع دقائق، فيما تفاعل الجمهور بمشاركة الفنان الغناء في ظل الانقطاع.

وانطلق حفل أمير الغناء العربي وسط حضور جماهيري كبير، واستهلّ شاكر فقرته بأغنية «بلدي» التي أشعلت حماس الحاضرين.

كما حرصت المطربة سوما على دعم زوجها المايسترو مصطفى حلمي، الذي قاد أوركسترا الحفل.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الفنانين، بينهم نادية مصطفى التي دعمت صديقها هاني شاكر، وماجدة زكي، والإعلامية سهير جودة، إضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة.

وسبق فقرته فاصل غنائي لنجوم الأوبرا: غادة آدم، أحمد عفت، إيناس عز الدين، ومنار سمير.