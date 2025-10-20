سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت فرقة كايروكي الغنائية عبر حسابها الرسمي على انستجرام، تأجيل حفلها الذي كان مقررا انعقاده يوم 24 أكتوبر الجاري في التجمع الخامس بالقاهرة، ليتم الإعلان عن إقامته يوم 31 من نفس الشهر.

وقالت الفرقة في بيان مقتضب للغاية على انستجرام إن الحفلة تم تأجيلها يوم 31 أكتوبر، ونشروا بوستر الحفلة مكتوبا عليه كلمة "postponed".

ويأتي هذا التأجيل عقب وفاة والدة أمير عيد، مؤسس الفرقة، أمس وتشييع جنازتها من أحد المساجد المعروفة في المعادي.

وتتراوح تذاكر هذه الحفلة لتبدأ من 950 جنيهاً مصريا، مرورا بـ 2000 جنيه للتذاكر المتوسطة، أما الفئات العليا فتبدأ من 3000 جنيه مصري.

وعلى ناحية أخرى، انتهى أمير عيد من تصوير أولى بطولاته السينمائية المطلقة، ويحمل اسم "أحلام سلطان المنسي".

الفيلم من تأليف وإخراج محمد ناير، ويعتبر التعاون الرابع بينهما بعد نجاح مسلسلي "ريفو" بجزئيه و"دواعي السفر".

ويشارك في البطولة كل من باسم سمرة وفراس سعيد ومحمد محمود وأحمد عصام السيد وكامل الباشا.

والفيلم عانى من عدة توقفات، أبرزها التوقف الذي دام لمدة 3 شهور كاملة قبل أن يتم استئناف التصوير عقب عيد الأضحى الماضي.



