 سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية إثر عطل فني في منطقة غلاف غزة - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 10:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية إثر عطل فني في منطقة غلاف غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 9:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 9:47 ص

سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمنطقة غلاف غزة إثر عطل فني.

وذكرت قناة" 13" الإسرائيلية أن طائرة مسيرة من طراز زيك سقطت في منطقة كيبوتس عين هشلوشا بغلاف غزة ولم تقع إصابات.

وأشارت إلى أن "الحادث قيد التحقيق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك