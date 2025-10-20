سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية إثر عطل فني في منطقة غلاف غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمنطقة غلاف غزة إثر عطل فني.

وذكرت قناة" 13" الإسرائيلية أن طائرة مسيرة من طراز زيك سقطت في منطقة كيبوتس عين هشلوشا بغلاف غزة ولم تقع إصابات.

وأشارت إلى أن "الحادث قيد التحقيق".