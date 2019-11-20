القبض على رجل أعمال مالطي بارز على خلفية مقتل الصحفية دافني جاليزيا







تم إلقاء القبض على رجل أعمال مالطي بارز، صباح اليوم الأربعاء، على خلفية مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، بحسب ما قاله مصدر قريب من التحقيقات.

وقد تم إلقاء القبض على يورجن فينيش، بعد وقت قصير من محاولته مغادرة الجزيرة على متن يخته الفاخر.

وأظهرت لقطات فيديو قامت وسائل الإعلام بتحميلها، جنود القوات المسلحة في مالطا وهم يتفقدون السفينة الراسية في بورتوماسو، وهو مرسى لليخوت الفاخرة تملكه عائلة فينيش.

ويشار إلى أن فينيش هو مدير كونسورتيوم فاز في مناقصة من الحكومة المالطية عام 2013، لبناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز.

وقد تم في عام 2018، الكشف عن أنه يمتلك شركة سرية تعمل في الخارج وتحمل اسم "17 بلاك" ولها صلات مع الوزير كونراد ميزي وكيث شمبري ورئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء جوزيف موسكات.

وقد نفى كل من ميزي وشمبري مزاعم تفيد بأنهما كانا سيتلقيان مدفوعات من الشركة السرية.

وكانت كاروانا جاليزيا كتبت قبل أشهر من مقتلها في تفجير سيارة في أكتوبر من عام 2017، موضوعا حول "17 بلاك".

ويأتي إلقاء القبض على رجل الاعمال المعروف – والذي لم تؤكده السلطات بصورة رسمية حتى الآن - بعد يوم واحد فقط من إعلان موسكات أنه قد أوصى بالعفو عن "وسيط" مشتبه به في جريمة القتل، إذا قدم أدلة قانونية ملزمة بشأن من يقف وراء جريمة القتل.