الطالب السوداني ضحية التنمر: «نتعرض لشتائم عادية لكن مش بنحطها في قلبنا لأننا شعب واحد»

كشف الطالب الجنوب سوداني، جون مانوث، الذي تعرض للتنمر على يد 3 شباب مصريين، عن تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه فوجئ وهو في طريقه إلى المدرسة بالشباب يعترضون طريقه محاولين سحب شنطته.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "وأنا رايح المدرسة الصبح لقيت 3 عيال واحد منهم بيصور واتنين واقفين قدامي كانوا عايزين ياخدوا الشنطة ويقطعوا الكتب ومكنوش عايزين يسبوني إلا لما حد كبير جه وحجزني عنهم".

وأردف، فيما يتعلق بحوادث التنمر التي تعرض لها سابقًا، أنه عادة ما يواجه شتائم من البعض، عبر قوله: "قبل كده كانت شتائم عادية، بس إحنا مش بنحطها في قلبنا، لأننا شعب مصر وجنوب السودان واحد".

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل طالبين متهمين في واقعة التنمر بطالب سوداني، بكفالة قدرها ألفا جنيه لكل منهما.

وجاء إخلاء سبيل المتهمين بعد حضور المجني عليه ووالده وتصالحهما مع المتهمين؛ وجار اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار من الجهات المعنية.

وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو؛ حيث كشفت التحريات أن المتهمين أبطال واقعة التنمر استوقفوا شابًا إفريقيًا، أثناء سيره بمنطقة حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به، بعدما طلبوا منه التصوير معه بنوع من السخرية منه.