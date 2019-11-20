العشرات من زعماء العالم يشاركون في الذكرى 75 لتحرير معسكر «أوشفيتز»

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، إنه من المقرر أن يشارك أكثر من 20 من رؤساء دول العالم الذكرى الخامسة والسبعين للهولوكوست بتحرير معسكر أوشفيتز للموت.

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي أن رؤساء روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا و النمسا من بين الذين أكدوا بشكل كبير مشاركتهم في الحدث في يناير المقبل بالقدس.

ويتم إحياء ذكرى الهولوكوست في 27 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه تحرير معسكر اوشفيتز-بيركينو النازي للموت من قبل الجيش الأحمر السوفياتي، والذي عثر على حوالي 7 آلاف ناجي.

ويعتقد أن أكثر من مليون شخص قتلوا داخل المعسكر خلال احتلال النازيين لبولندا، وقتل النازيون 6 ملايين يهودي خلال الهولوكوست، جنبًا إلى جنب مع مئات الآلاف من عرقيات السانتي والروما، والأشخاص المعاقين، والمثليين جنسيا وأعضاء المعارضة.

ويأتي هذا الحدث، الذي تنظمه مؤسسة "وورلد هولوكوست فورم"، على خلفية معاداة السامية المتزايدة، وخاصة في أوروبا.

وقال مؤسس المؤسسة ورئيسها موشيه كانتور في بيان له:" الحياة اليهودية مهددة مرة أخرى في أوروبا، إنها مهددة بالمضايقات والهجمات اليومية، في الشوارع، في المدارس، في الجامعات، على الإنترنت، وحتى في منازلهم".