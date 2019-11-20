«الفنون التطبيقية في هونج كونج»: 100 متظاهر لا يزالون محاصرين بالجامعة

قال رئيس جامعة الفنون التطبيقية في هونج كونج، التي كانت مسرحًا منذ أيام لمواجهة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، إن حوالي 100 متظاهر لا يزالون محاصرين في حرم الجامعة، وذلك بعد ساعات من دعوة قائد قوات الأمن للمتحصنين منذ نهاية الأسبوع للاستسلام.

وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأن متظاهرين آخرين نفذوا موجة جديدة من عرقلة وسائل النقل خلال فترة الذروة الصباحية بالمركز المالي، حيث حاول متظاهرون الحفاظ على الزخم، اليوم الأربعاء، لاحتجادات عنيفة احتجاجًا على وفاة طالب متأثرا بحروج أصيب بها بالقرب من مظاهرة قبل أسبوعين.

وحصلت حركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج على دعم كبير من واشنطن، حيث مرر مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون لدعمهم وحذر الصين من القمع العنيف للمتظاهرين.

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قد حثت المتظاهرين الموجودين داخل جامعة الفنون التطبيقية في وقت سابق على الاستسلام.

وعقدت لام اجتماعا خاصا مع وزراء الحكومة مساء اليوم حيث حثتهم على بذل مزيد من الجهد في هذه الأوقات العصيبة بهدف إعادة النظام الاجتماعي مع التركيز على المواطنين لحل المشكلات التي تواجههم، وذلك وفقا لصفحتها على موقع فيسبوك.

وأضافت لام أن هذا الاجتماع جاء ردا على مطالب المواطنين لتعزيز التنسيق بين سلطات هونج كونج من أجل التصدي للعنف والتخريب في المجتمع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت حكومة هونج كونج في بيان إن نحو 800 شخص غادروا بسلام وتعاون من الشرطة أمس الثلاثاء، بينهم 300 قاصر.

وغادرت مجموعة من 20 متطوعا من أجل تقديم المساعدة الطبية نحو العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وتبعتهم مجموعة من نحو عشرة " من مثيري الشغب الذين يرتدون أقنعة الوجه" الذين حاولوا الهروب من المدخل الرئيسي، واعترضتهم الشرطة نحو الساعة الحادية عشرة.

ويشار إلى أن الجامعات أصبحت أحدث مناطق تشهد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة. وتعرض العديد من حرم الجامعات لأعمال تخريب وتحصن متظاهرين بداخلها، يقولون إنهم يدافعون عن محيط الجامعة من الشرطة.

ويشار إلى أن هونج كونج مستعمرة بريطانية سابقة عادت للحكم الصيني عام 1997 بصفتها منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتحظى هونج كونج بمميزات خاصة وفقا لمبدأ " دولة واحدة ونظامان".

وتشهد المدينة مظاهرات منذ خمسة أشهر، حيث بدأت بحركة احتجاجية على مشروع قانون تسليم المطلوبين جنائيا، ولكنها تطورت إلى مظاهرات تطالب بمزيد من الاصلاحات الديمقراطية وإجراء تحقيق مستقل بشأن عنف الشرطة.