قائد شرطة نينوي: اعتقال 21 داعشيًا في مناطق مختلفة من الموصل

أفاد قائد شرطة محافظة نينوى العراقية اللواء حمد النامس، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال 21 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مناطق مختلفة من الموصل-400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال "النامس" إن قوات من الشرطة المحلية بالمحافظة اعتقلت اليوم في أكثر من عملية أمنية 21 داعشيًا من محوري القيارة والشورى- 60 كيلومتر، جنوب الموصل-ومحوري قضاء تلعفر وناحية العياضية-70كيلومتر غرب الموصل".

وأشار إلى أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

و ذكر مصدر في قيادة عمليات نينوى، اليوم الأربعاء، أن" طيران التحالف الدولي قتل ستة من عناصر داعش إثر تنفيذه ضربة جوية على سلسلة جبال عطشانة- 25 كيلومترا شمال غرب الموصل- استهدف أنفاقا لداعش يتحصن بها في المنطقة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.