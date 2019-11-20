مقتل ناشطة حقوقية «كندية صومالية» في مقديشو

قالت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن مسلحين مجهولين قتلوا ناشطة حقوقية شهيرة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر ضابط الشرطة أحمد باشان، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ألماس إلمان، وهي مواطنة صومالية -كندية، قُتلت أثناء توجهها بالسيارة إلى المطار.

وكانت إيلمان تدير مركز إلمان للسلام وحقوق الإنسان في مقديشو مع شقيقتها إيلواد إلمان، التي تم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام لعام 2019، ووالدتها فاتون.

وتدعم المؤسسة النساء الأولى بالرعاية والجنود الأطفال السابقين في الدولة المضطربة الواقعة بشرق إفريقيا.

وتم تسمية المركز تيمنا بوالدها، إلمان علي أحمد، ناشط السلام، الذي قتل في مقديشو عام 1996.