كريم العراقي سعيد بتأهل المنتخب الأولمبي المصري لأولمبياد طوكيو

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أبدي كريم العراقي، الظهير الأيمن لمنتخب مصر الأولمبي، سعادته بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، المقامة حاليًا بالقاهرة، والعودة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر على نظيره من جنوب أفريقيا 3 - 0، أمس الثلاثاء، لينتزع بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

وقال العراقي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إنه وجميع زملائه والجهاز الفني بذلوا جهد كبير علي مدار عام ونصف من أجل تلك اللحظة.

وقال العراقي: "اشكر الجمهور المصري علي المساندة والدعم لمنتخب الفراعنة طوال البطولة، منحوا اللاعبين ثقة كبيرة، واللقب سيكون من نصيبنا، من أجل إسعادهم".

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره كوت ديفوار في الدور النهائي، مساء الجمعة المقبل.