رئيس وزراء سريلانكا يعلن اعتزامه الاستقالة من منصبه

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أعلن مكتب رئيس الوزراء في سريلانكا، اليوم الأربعاء، اعتزام رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه تقديم استقالته للرئيس المنتخب حديثا جوتابايا راجاباكسا لإفساح الطريق لتشكيل حكومة جديدة.

وذكر المكتب - في بيان نقلته شبكة "إيه.بي.سي." الأمريكية - أن ويكريمسينغه سيقدم استقالته إلى الرئيس غدا الخميس، ونقلت الشبكة عن برلماني داعم للرئيس أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد بعدما يتسلم الرئيس استقالة ويكريمسنغه.

ووفق دستور البلاد، فيمكن لرئيس الوزراء ويكريمسنغه الاستمرار في منصبه حتى مارس المقبل حينما يتسنى للرئيس حل البرلمان قانونيا.

يشار إلى أن الرئيس راجاباكسا (شقيق الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا) فاز بالانتخابات التي أجريت السبت الماضي وتغلب فيها على منافسه من حزب رئيس الوزراء ويكريمسينغه.