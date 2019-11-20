وكيل التربية والتعليم بالقليوبية: تحقيقات عاجلة في واقعة وفاة طالب أثناء الحصة

علق طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على حالة وفاة طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية، قائلًا إنه تم تشكيل لجنة لإجراء التحقيق في الواقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة أجرت التحقيق مع الطلاب والمشرفين ومدير المدرسة، تمهيدًا لتحويل الواقعة إلى النيابة الإدارية.

وأعرب عن تعازيه لوالد الطالب المتوفي، مستطردًا: "ده حق الطالب وولي الأمر، ولن نسمح بالإهمال في مدارسنا، وإذا كان تم فيه حاجة غلط، إحنا مبنسكتش عليها، وببلغ تعازينا للوالد، لأن ده حادث جسيم بالنسبة لنا، لأنه توفي في مدارسنا وهو في سن الزهور".

حرر ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، محضرًا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه (طارق محمد) بالصف الثالث الإعدادي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية.