 المسماري: نجاح العملية السياسية في ليبيا مرهون بالقضاء على الإرهاب - بوابة الشروق
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المسماري: نجاح العملية السياسية في ليبيا مرهون بالقضاء على الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:45 م

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أنه "لا مجال لنجاح أي عملية سياسية في البلاد، ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها".

وشدد المسماري، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، على أن تلك المجموعات الإرهابية تشكل عائقًا أمام قيام الدولة، وإيجاد سلطة في طرابلس، تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية.

وأضاف المسماري، بمناسبة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المزمع عقده في الفترة المقبلة، "من الضروري أن يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها، فيما يراعي قرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية".
وتابع : "أي مسار سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح، ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري، وفقا لأسس وقواعد تمكن من استعادة الدولة وقرارها السيادي".

وكان المسماري صرح في وقت سابق بأن الهدف من عمليات الجيش في طرابلس هو "القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة طرابلس".

وذكر أن القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابس تشهد "تطورًا إيجابيًا وكبيرًا جدًا في اتجاه القضاء على المسلحين الإرهابين وتدمير أهدافهم بالكامل".


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