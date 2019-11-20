خريطة مسار رحلة تابعة للوفتهانزا تنسب دونيتسك الأوكرانية لروسيا

لاحظ أحد المسافرين على متن رحلة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" من مدينة أوساكا اليابانية إلى ميونخ جنوبي ألمانيا خطأ محرجا في نظام المعلومات على الطائرة، قد يشعل فتيل انفجار سياسي.

وذكر الدبلوماسي الأوكراني أليكسي ماكييف في تغريده على موقع "تويتر" أنه تم نسب المدينة الأوكرانية دونيتسك في مسار هذه الرحلة لدولة روسيا، ونشر مع ذلك مقطع فيديو لزميل له لاحظ الخطأ.

وأشار ماكييف إلى أنه يمكن فهم ذلك على أنه تحيز سياسي مع وجود خلفية النزاع حول منطقة شرقي أوكرانيا.

ووفقا للمنظور الأوكراني، فإن روسيا تحتل مدينة دونيتسك، وحتى من المنظور الروسي ذاته تعد دونيتسك مدينة في أوكرانيا.

وكان انفصاليون موالون لروسيا في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا أعلنوا قبل بضعة أعوام انفصالها ،بعد استفتاء مثير للجدل هناك، وتأسيس جمهوريتين شعبيتين دونيتسك ولوهانسك.

وصحيح أن الدبلوماسي الأوكراني أقر أن هناك أيضا مدينة روسية في المنطقة تدعى دونيتسك، إلا أنه أكد أن الأمر يتعلق بشكل واضح تماما على خريطة "لوفتهانزا" بالمدينة الأوكرانية.

يذكر أن أوكرانيا فقدت السيطرة على دونيتسك خلال حرب بدأت في عام 2014 ضد الانفصاليين المواليين لروسيا. ويتعلق الأمر في مفاوضات السلام حول تحديد وضعية خاصة للمناطق المتنازع عليها. ولكن ليس منظورا تحقيق ضمها للأراضي الروسية ،وهو الأمر المأمول هناك من قبل قطاعات من المواطنين.

ونأت شركة لوفتهانزا بنفسها عن هذا النسب، واعتذرت عن ذلك. وأوضحت متحدثة باسم الشركة اليوم الأربعاء في فرانكفورت أن الخطأ موجود في برنامج تم شراؤه من مصنع أمريكي، وتم طلب تحديث منه على الفور، وقالت: "إننا آسفون لذلك"، وأوضحت أنه تم تثبيت البرنامج في طائرات من طراز إيه350 فقط.